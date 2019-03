Samp-Milan, Defrel: Gol importante per il futuro

34 all’ora. Quasi come un cinquantino. Contro il Milan Grégoire Defrel ha corso come un fulmine e per tutta la partita, oltre 11 chilometri percorsi. E non a caso il gol decisivo è venuto dalla sua pressione su Donnarumma, al di là dell’evidente responsabilità del portiere. «Iniziare così è stato bellissimo – ammetter il fuciliere dal numero 92 -, ho cominciato subito in pressing e sul suo errore per fortuna l’ho buttata dentro. Sono davvero contento».

Stagione. Il momento è buono per il francese, che dopo il secondo gol in due giornate commenta così: «Sto bene e questo mi piace visto che posso aiutare la squadra. Spero di andare così fino alla fine della stagione. Peccato per le due occasioni capitate sul destro, ma ne abbiamo costruire tante di occasioni contro una grande squadra. Ora arrivano altre partite dire, ma dobbiamo affrontarle come abbiamo affrontato i rossoneri».