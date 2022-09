Samp-Milan 1-2, Giampaolo: Ho dato del coglione all’arbitro Fabbri

Giampaolo furioso espulso nella gara della Samp contro il Milan dopo aver insultato chiaramente l’arbitro nelle fasi finali della gara.

“L’arbitraggio? Gestione dell’arbitro sbagliata. L’espulsione di Leao era sacrosanta, ma dopo Fabbri ha diretto a senso unico, come se dovesse cercare di mettere a posto le cose. Ogni decisione presa è stata a nostro sfavore. Non bisogna arbitrare con arroganza, la posta in palio era pesante per entrambe le squadre. La mia espulsione? Ci stava perchè gli ho dato del coglione all’aebitro, ma ripeto che la gestione della gara e dei cartellini dopo il rosso a Leao è stata sbagliata. Il Milan è forte e non ha bisogno di favori, avrebbe magari vinto lo stesso. La gestione della partita non mi è piaciuta”