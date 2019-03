Samp, mese decisivo per il futuro europeo

L’andamento incerto dell’ultimo periodo, con il passo falso interno contro l’Atalanta, nello scontro diretto, e la splendida e convincente vittoria esterna di Reggio contro il Sassuolo, non dà sicurezze su quello che sarà il finale di stagione a tinte blucerchiate.

Il prossimo sarà un mese cruciale con impegni importanti che determineranno quale sarà il futuro: stagione insipida o finale infuocato con vista continentale?

Milan in casa, Torino fuori – in infrasettimanale -, Roma in casa, derby. Quattro partite da mettere i brividi, quattro gare che, nel giro di due settimane, diranno alla Sampdoria se ha superato l’esame di maturità e sarà ammessa nel gotha europeo per la prossima stagione.

