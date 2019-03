Cus Genova, doppia sconfitta nel basket e nel volley

Doppia sconfitta per le prime squadre del Cus Genova nella pallacanestro e nel volley.

PALLAVOLO. Sconfitta interna per il CUS Genova Volley di Gerry Grotto nel campionato nazionale di Serie B per 1-3 contro Cirié, ma obiettivo salvezza sempre ben saldo nella testa degli Universitari. Sconfitta per la squadra maschile di Serie D in trasferta contro Sabazia per 3-1, così come per i ragazzi di Prima Divisione contro Volare Volley per 1-3 al PalaCUS. In Prima Divisione le Universitarie sono uscite vincenti per 3-0 contro Volare Pegli 2000. Una sconfitta e una vittoria invece in Seconda Divisione per il CUS Genova Rosso e per il CUS Genova Bianco, rispettivamente per 1-3 contro Normac e per 1-3 contro l’Amatori Volley Rivarolo. Infine, sconfitte anche le due squadre di Terza Divisione: 1-3 il CUS Genova Junior contro Serteco e 0-3 il CUS Genova Rosso contro Spazio Sport.

PALLACANESTRO. Sconfitta per il CUS Genova Basket di Giovanni Pansolin in Serie C Silver. Tutto da rifare dunque per conquistare il secondo posto in classifica in Regular Season, con due punti obbligatori all’ultima giornata che potrebbero non bastare in caso di contemporanea vittoria di Sarzana. Riposava invece la SCAT di Andrea Toselli e dei giovani del CUS Genova.