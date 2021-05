Samp, meno due al derby con lo Spezia

Meno due allo Spezia. La Sampdoria è scesa sul campo 1 del “Mugnaini” di Bogliasco per svolgere una seduta mattutina. Nella prima parte il gruppo unito si è cimentato tra un lavoro di attivazione, reattività e possessi palla. A seguire i calciatori maggiormente impiegati sabato scorso a Milano hanno svolto lavori individuali rigenerativi; per tutti gli altri esercitazioni finalizzati alle conclusioni in porta. Specifico programmato per Adrien Silva, a causa di una contusione rimediata a San Siro. Domani, martedì, è in agenda un altro appuntamento mattutino.