Samp, Mancini plaude alla solidarietà dei tifosi

Il cuore dei tifosi della Samp lo conosce bene l’allenatore della nazionale Roberto Mancini.

“Ciao ragazzi, voi mi conoscete, io vi conosco bene, quindi non c’è neanche bisogno di presentazioni. Questo video è per incoraggiare tutti voi tifosi blucerchiati che avete un cuore veramente grande a devolvere il rimborso di Samp-Verona a favore dell’ospedale San Martino. Come ho detto prima, ci conosciamo da una vita ormai, abbiamo passato momenti indimenticabili assieme e sono sicuro che tutti lo farete. State facendo una cosa straordinaria anche voi”. Il messaggio video arriva direttamente dal commissario tecnico della nazionale italiana Roberto Mancini, bandiera blucerchiata dal 1982 al 1997 con la conquista dello scudetto nel 1990-91. A inizio settimana Federclubs insieme ai gruppi della Sud aveva iniziato una raccolta di adesioni online – ad oggi superata quota 4 mila – per chiedere ai tifosi di devolvere la quota abbonati del match col Verona disputato a porte chiuse all’Ospedale San Martino per fronteggiare la lotta al coronavirus