Cessione Genoa, armatore interessato al Grifone

Possibili novità dal punto di vista societario per il Grifone secondo alcune indiscrezioni raccolte dalla stampa.

L’ex presidente del Genoa Aldo Spinelli ha rivelato un retroscena relativo alla possibile cessione societaria del Grifone: ​”I più grandi armatori al mondo hanno le navi passeggeri ferme. Uno di questi era interessato al Genoa ma adesso il problema per loro non è il calcio. Ricordo che il porto di Genova ha perso il 10,3% in questi mesi: torniamo con i piedi per terra, il calcio ha bisogno della moralità di una volta”.

Più volte in passato Spinelli si è dichiarato disponibile ad aiutare il suo successore Enrico Preziosi nella ricerca di un’acquirente per il club più antico d’Italia.