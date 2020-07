Samp, Linetty: Contento per la doppietta contro la Spal

Due gol che sommati al bottino precedente fanno 11 in Serie A. Ma che, soprattutto, portano alla Sampdoria tre punti d’oro nella gara con la SPAL, avversario che a Karol Linetty porta piuttosto bene. «Sono contento che ho fatto doppietta – sorride il polacco, già a segno contro i ferraresi un anno fa -, questa era una partita importantissima e l’abbiamo vinta 3-0. Il gol più bello? Il primo, era più difficile, anche se con il secondo di fatto abbiamo chiuso la partita».

Aiuto. «Nel secondo tempo ci hanno messo in difficoltà – continua nella sua analisi il centrocampista -, ma è andata bene così. Fisicamente sto bene, guardando la squadra con il Lecce ero nervoso perché non potevo aiutarla. Ma ero felicissimo per come è finita. Tra due giorni andiamo a Bergamo, dove sappiamo che incontreremo degli avversari forti ma vogliamo vincere».