Genoa imbattuto da sei gare lontano dal Ferraris

Con il rocambolesco pareggio di Udine, raggiunto con l’ultimo assalto al fortino, il Genoa ha allungato a sei la serie di risultati utili consecutivi ottenuti in trasferta.

E’ l’attuale striscia di imbattibilità più lunga nei match fuori casa per una squadra di Serie A Tim, un picolo primato condiviso con l’Atalanta (6) davanti al Milan (4). Sono stati dieci i punti conquistati prima e dopo il lockdown, nel periodo compreso tra la partita con la Fiorentina (0-0) e quella andata in scena con i friulani (2-2). In mezzo si contano il pareggio con l’Atalanta (2-2), i successi con il Bologna (3-0) e il Milan (2-1), in aggiunta al pareggio di Brescia (2-2) scaturito da un’altra doppia rimonta.