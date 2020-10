Samp, Letica: Il Doria è un grande club

Una trattativa lampo lo ha portato dal Club Brugge alla Sampdoria nelle ultime ore di mercato. Karlo Letica, croato di Spalato, arriva per integrare il reparto portieri composto dal coetaneo Emil Audero e dal più esperto Nicola Ravaglia. «Quando ho saputo dell’interesse della Samp per me è stata una grande sorpresa e ho impiegato meno di un minuto a dire sì – afferma in esclusiva -. Arrivo in un grande club, dove sono cresciuti portieri molto forti e questo non può che essere uno stimolo in più per me. Ringrazio il presidente e i dirigenti per avermi scelto».

Immersioni. «Ho trovato un gruppo composto da ragazzi simpatici – prosegue Letica -. Audero è un portiere molto bravo, siamo entrambi nati nel ’97 ma lui ha già fatto vedere molte cose e gli auguro il meglio. Mi considero un tipo tranquillo, mi piace molto fare immersioni e sono contento di essere arrivato a Genova, una città di mare dove posso coltivare questa passione. Saluto i tifosi, speriamo di fare una bella stagione insieme».