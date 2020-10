Genoa, tanti Primavera agli ordini di Maran

Fine settimana di pausa per il campionato Primavera 1 TIM.

Un fermo che permette di tirare il fiato dopo la vittoria nel derby deciso da Cleonise. E’ stata una settimana fitta di impegni però per i ragazzi di Chiappino, convocati in massa al ‘Signorini’ per rimpolpare i ‘grandi’ e tappare le falle dei contagi Covid-19, di pari passo con il procedere delle sedute svolte ad Arenzano sino a venerdì. Sotto lo sguardo di mister Maran e collaboratori sono passati in rassegna alcuni dei migliori talenti del settore giovanile. Dopo il pari all’esordio in rimonta con la Spal (1-1), la sconfitta rocambolesca con la Roma (3-2) e il successo contro la Sampdoria, alla ripresa il calendario propone l’Inter in trasferta. Un match durissimo. Tanto più se da affrontare senza gli elementi destinati in soccorso della prima squadra.