Samp, le statistiche della stagione blucerchiata

Terminato il campionato ecco numeri e statistiche blucerchiate della stagione appena conclusa.

Con Claudio Ranieri alla guida la Sampdoria ha guadagnato 39 punti in 31 giornate, i blucerchiati occuperebbero l’11ª

posizione in Serie A nel periodo.

La Sampdoria è l’unica squadra a poter vantare almeno due giocatori in doppia cifra di reti in ciascuna delle ultime quattro

stagioni di Serie A.

In questa stagione Fabio Quagliarella è arrivato a quota 164 gol in Serie A e si è portato al 17° posto della classifica dei

marcatori all-time nel massimo campionato, a meno uno da Guglielmo Gabetto.

Dal 2013/14, nessun giocatore italiano ha segnato più gol su punizione diretta di Manolo Gabbiadini in Serie A (sei), al pari di Andrea Pirlo.