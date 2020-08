Genoa, i numeri e le statistiche della stagione del Grifone

Le statistiche ed i numeri di questa stagione sfortunata del Genoa terminata con una salvezza all’ultimo respiro per il Grifone.

Il Genoa ha subito 73 gol in questo campionato: è il record negativo del Grifone in una singola stagione in Serie A.

Solo la Lazio (18) ha avuto più rigori a favore del Genoa (16) nei cinque maggiori campionati europei in questa stagione.

Domenico Criscito ha trasformato otto rigori in questo campionato, superando il precedente record per un giocatore del

Genoa dal 2004/05 (da quando Opta raccoglie questo dato) che apparteneva a di Diego Milito nella stagione 2008/09,

con sette gol dal dischetto.

Antonio Sanabria ha preso parte a otto gol in questo campionato (sei reti e due assist), tra Serie A e Liga solo nel 2015/16 ha

fatto meglio (12 con lo Sporting Gijón).