Samp, le statistiche della sfida contro il Napoli

Samp e Napoli pronte alla sfida dello Stadio Maradona: giochiamo il confronto con i numeri e le statistiche.

SCONTRI DIRETTI

107° confronto tra Napoli e Sampdoria in Serie A: conducono i partenopei con 40 successi, a fronte dei 30 blucerchiati – 36

pareggi completano il bilancio.

Il Napoli ha vinto otto delle ultime nove partite contro la Sampdoria in Serie A (1P): dal 2016 a oggi quella blucerchiata è la squadra contro cui i partenopei hanno ottenuto più successi nel massimo campionato.

Da quando il Napoli è tornato nella massima serie (2007/08) ha realizzato 52 gol in 24 sfide contro la Sampdoria (2.2 in media a partita), segnando più reti solo al Bologna (54) nel periodo.

La Sampdoria è rimasta a secco di gol in tre delle ultime cinque sfide contro il Napoli in Serie A, dopo una serie di otto partite di fila a segno contro i campani, segnando due reti in sei occasioni.

PRECEDENTI IN CASA DEL NAPOLI

Dal ritorno in Serie A (2007/08), il Napoli non ha mai perso in 12 sfide casalinghe contro la Sampdoria in campionato (10V, 2N), con un punteggio complessivo nel periodo di 27-7.

Nel periodo inoltre (dal 2007/08), la Sampdoria è la squadra che è rimasta a secco di gol più volte sul campo del Napoli in Serie A (otto).

La vittoria della Sampdoria in trasferta contro il Napoli manca dall’aprile 1998 in Serie A, con i blucerchiati che passarano per 2-0 guidati da Vujadin Boskov (doppietta di Pierre Laigle).

STATO DI FORMA

Solo due volte nella sua storia il Napoli ha segnato almeno quattro gol per tre partite consecutive in Serie A: una nel 1947 e l’altra nel maggio 2017, quando chiuse la serie proprio contro la Sampdoria: 4-2 al Ferraris.

Il Napoli non ha pareggiato nemmeno una delle prime 10 partite stagionali: l’unico campionato di Serie A in cui ipartenopei sono arrivati a questo punto senza aver ancora diviso la posta in palio è stato il 1939/49, quando pareggiarono dopo 13 gare.

Scontri diretti

40/36/30 V / N / P 30/36/40

136-127

Gol fatti – subiti 127-136

V/V/V/P/V Ultime cinque sfide P/P/P/V/P

Ultima partita:

03/02/2020 – Sampdoria – Napoli 2-4 (1-2)

Napoli – Sampdoria

Serie A – 13/12/2020

Il Napoli ha vinto senza subire gol le ultime due partite di campionato e non ottiene tre clean sheet di fila in Serie A da febbraio 2019, quando arrivò a quota cinque, ma con ben tre 0-0 nel parziale.

Il Napoli ha il miglior attacco casalingo di questo campionato: 15 gol, negli anni 2000 non ha mai fatto meglio dopo le prime cinque gare interne stagionali in Serie A.

Dopo una serie di quattro risultati utili consecutivi (3V, 1N), la Sampdoria ha perso tre delle ultime quattro partite (1N) di Serie A, subendo due reti in tutte le sfide: i blucerchiati non arrivano a cinque gare di fila con più di un gol subito da febbraio 2016.

La Sampdoria è rimasta imbattuta in tre delle ultime quattro trasferte in Serie A (2V, 1N), segnando almeno due gol in ciascuna di queste gare.

La Sampdoria ha subito gol in tutte le ultime 15 trasferte di Serie A e non arriva a 16 da febbraio 2016 (18 gare in quel caso).

STATISTICHE GENERALI

Il Napoli ha segnato sette gol da fuori area, solo il Bayern Monaco (otto) ha fatto meglio nei top-5 campionati europei 2020/21.

Il Napoli è la squadra che conta più marcatori diversi in questo campionato (10).

Il Napoli è la squadra ad aver segnato più gol su azione in questo campionato: 22 reti su 24 totali, il 92%.

Nessuna squadra ha segnato più gol di testa della Sampdoria in questo campionato (quattro, come Inter e Milan).

La Sampdoria vanta quattro gol dagli sviluppi di calcio d’angolo in questo campionato, record condiviso con Juventus eBenevento.

La Sampdoria ha incassato tre gol su calcio di rigore in questa Serie A, nessuna squadra ne conta di più (tre anche lo Spezia).

Sampdoria e Spezia sono le due squadre ad aver incassato più gol da palla inattiva in questo campionato (entrambe otto).