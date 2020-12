F1 di Abu Dhabi, ultima gara del 2020 ed ultima di Vettel in Ferrari

Ultimo appuntamento per la Formula 1, campionato 2020 sul circuito di Yas Marina, ad Abu Dhabi.

Con esso termina anche l’avventura in Ferrari per Sebastian Vettel.

Il pilota tedesco, nelle sei stagioni con la squadra del Cavallino rampante ha conseguito 14 successi, diventando il terzo pilota più vincente della storia del team dopo Michael Schumacher che ha ottenuto 72 trionfi e Niki Lauda, con 15.

Vettel disputerà questo fine settimana la sua gara numero 118 con la Ferrari, con la quale ha anche ottenuto 12 pole position, 14 giri più veloci, 55 podi e 1400 punti.

“Quella di Abu Dhabi – spiega Sebastian Vettel – è una pista che non è mai stata amica delle nostre vetture perciò mi aspetto una sfida complessa in vista del weekend. Mai come in questa occasione, tuttavia, voglio dare il massimo visto che sono all’ultima gara con la squadra. Spero di potermela godere e di riuscire a portare a casa il miglior risultato possibile.

Questi anni trascorsi con la Scuderia Ferrari sono stati un viaggio straordinario, nel quale insieme abbiamo imparato tanto. Ci sono stati alti e bassi e siamo andati vicino a vincere il titolo per due volte. Sono riuscito a conquistare 14 vittorie, di cui vado fiero, anche se ne avrei volute di più.

Questo fine settimana avrò un casco speciale per ringraziare la squadra e salutare tutti i tifosi che nei sei anni in Ferrari non mi hanno mai fatto mancare il loro supporto. L’anno prossimo indosserò degli altri colori ma questo non mi impedirà di fermarmi di tanto in tanto a parlare con gli amici che lascio in Ferrari. La loro passione e il loro entusiasmo sono una delle ragioni per le quali questo team è così speciale”.

A few words from Seb about the auction of his “Diversity” 🌈 helmet, which ends on Sunday:

“Together we can prove that this helmet is more than a just message… I think it’s a unique opportunity so don’t be shy & as I said it’s for a great cause!”

December 11, 2020