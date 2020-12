Genoa, Perin e Melegoni a disposizione di Maran

Il team è tornato ad allenarsi sui campi davanti a Villa Rostan, la sede cinquecentesca dove il mister ha radunato i giocatori prima di dare il via alle danze, nella giornata mondiale dedicata al tango. Riflettori puntati sull’impegno con la Juventus. Sotto gli occhi dei dirigenti il Grifo ha sostenuto un allenamento suddiviso in varie fasi. Attivazione muscolare a cura dei preparatori in apertura, sessione generale di tiri in porta in chiusura. La ripetizione degli schemi e le prove in partita hanno calamitato le attenzioni nella parte centrale. Due le notizie del giorno a margine di un elenco di indisponibili che resta corposo. Mister Maran ha recuperato Perin e Melegoni. Entrambi hanno sostenuto gli stessi carichi dei compagni. Da valutare invece le condizioni di Badelj, fermatosi precauzionalmente per un affaticamento al flessore della coscia. I bianconeri sono tra le cinque squadre imbattute nei 5 principali campionati europei (Milan, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Wolfsburg), e quella che ha subìto meno tiri nello specchio della porta (23 in 10 partite).