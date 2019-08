Samp, Klinsmann e i suoi ricordi in blucerchiato

La Philipp Plein Cup ha rievocato tanti bei ricordi nella mente dei tifosi blucerchiati. Ma non solo in loro, anche in Jürgen Klinsmann, oggi consulente tecnico-sportivo del Toronto, una volta attaccante goleador di Stoccarda, Inter, Bayern, Tottenham e poi – guarda un po’ – di Monaco e Sampdoria. L’amichevole a Montecarlo ha rappresentato l’occasione buona per l’ex stella della Germania per incontrare di nuovo due club del suo passato. E se pure in blucerchiato non ha brillato (10 presenze e 2 gol), Klinsmann conserva un bellissimo ricordo: «È stato un periodo corto, quello a Genova, ma mi sono trovato benissimo. La città è splendida, la tifoseria stupenda. Faccio gli auguri a tutti i sampdoriani».