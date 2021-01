Samp-Juve, Ranieri: siamo stati troppo imprecisi

Una Sampdoria un po’ inceppata con la Juventus. Claudio Ranieri commenta così la prestazione della squadra, che non lo ha soddisfatto appieno: «Abbiamo perso troppe palle in uscita: siamo stati imprecisi. Le fasi più delicate sono nate da palle perse da noi, compreso il gol. Questo ci ha reso nervosi e non fluidi come avremmo dovuto. Volevamo ripartire in contropiede, ma non ci siamo riusciti. Solo Quagliarella è riuscito a impegnare Szczęsny: troppo poco. Mi aspettavo un altro tipo di partita da parte nostra».

Lotta. «Serviva un po’ più di determinazione contro una squadra così importante – prosegue il mister -. Nella ripresa siamo stati un pochino più sciolti rispetto al primo tempo: buona pressione, qualche pallone in più recuperato ma non abbiamo fatto molte occasioni importanti. Complimenti a loro, ma l’abbiamo tenuta aperta fino in fondo e non abbiamo demeritato. Abbiamo lottato e quando si lotta per me va sempre bene».