La campagna abbonamenti non ha spaventato il Grifone e la retrocessione in Serie B non ha frenato i tifosi del Genoa che hanno risposto in massa alla campagna abbonamenti promossa dai tifosi del club rossoblu.

Il Genoa ha deciso di prorogare di un paio di settimane la campagna abbonamenti, giunta nel frattempo ben oltre quota 19mila.

“In seguito alla grande richiesta, il Genoa CFC comunica che la campagna abbonamenti 22/23 resterà aperta da martedì alle ore 10 fino a Genoa-Parma. Tutta la Società desidera ringraziare i tifosi rossoblù per la loro straordinaria prova d’amore nei confronti del Grifone”, ha comunicato il club rossoblù.