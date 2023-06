Samp, insieme a Pirlo arrivo in blucerchiato Legrottaglie e Giani

Il dado è tratto: Pirlo è il nuovo allenatore della Samp, il primo della nuova era blucerchiata.

La Sampdoria, insieme all’annuncio del suo nuovo allenatore, ha comunicato anche le nomine di Nicola Legrottaglie, un altro ex Milan e Juve, che ricoprirà il ruolo di head of performance. Mentre capo scouting sarà Lorenzo Giani. Legrottaglie e Pirlo non sono mai stati compagni di squadra in passato, nonostante si siano incrociati come avversari molte volte in Serie A nella loro carriera.

Pirlo e Legrottaglie saranno i protagonisti della conferenza stampa di presentazione che si terrà mercoledì 28 giugno alle ore 16 nell’ambito di The Ocean Race Genova – The Grand Finale, presso la Sala Hospitality Genova dell’Ocean Live Park al Waterfront di Levante.