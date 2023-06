Mercato Genoa, per l’attacco spunta l’ex Milan Borini

L’interessamento del Genoa per Fabio Borini, classe 1991 e da tre anni lontano dal calcio italiano sempre più concreto ed insistente.

La sua ultima squadra, dalla quale si libererà a parametro zero fra qualche giorno, è stata il Fatih Karagumruk, team con il quale ha disputato complessivamente 71 partite nella Super Lig turca, 32 gol all’attivo, ben 20 (in 30 presenze) nell’ultima stagione.

Ex Roma, Milan ed infine Verona, in Serie A Fabio Borini vanta 89 gettoni di presenza conditi da 16 gol: non un bomber imperdibile per i fantallenatori, ma sicuramente tanta esperienza e carattere che potrebbero comunque tornare utili, a maggior ragione se dovesse confermare la capacità realizzativa dell’ultimo campionato.