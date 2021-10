Samp, il mistero Torregrossa aleggia sul campo di Bogliasco

Aleggia nella Samp il mistero di Torregrossa, attaccante ex Brescia che, dopo un esordio con gol, si è smarrito sia con Ranieri che con D’Aversa in questa stagione.

Solo 10′ nel finale di gara con l’Atalanta per Ernesto Torregrossa che non sta trovando spazio nella Sampdoria di D’Aversa.

Dopo un avvio di campionato sicuramente difficile Ernesto Torregrossa poteva essere un’arma in più in casa Sampdoria nella sfida contro i bergamaschi. Ma Roberto D’Aversa lo ha schierato per soli 10′ nel finale di gara.

Un inizio di stagione difficile per l’attacante che finora ha collezionato in campionato 6 presenze presenze nelle gare disputate, ma mai una da titolare in quest’avvio di serie A 201-22.