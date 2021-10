Meteo, un weekend di pioggia e maltempo in Liguria

Ecco le previsioni di Arpal Liguria

Se quella che nel primo mattino potrebbe apparire una bella giornata, purtroppo è un’illusione. In mattinata ci sarà un aumento della nuvolosità che sfocerà nel weekend che abbiamo di fronte in pioggia su buona parte della regione.

Ma non solo. Arpal chiede, infatti, di prestare attenzione anche ai venti che saranno particolarmente forti localmente.

Nel centro-Ponente possibile qualche pioggia alternata a schiarite sopratutto nell’area Alpina.

La situazione di maltempo peggiorerà a partire da sabato portando pioggia e possibili temporali per tutto il fine settimana.

Il maltempo andrà avanti fino alla giornata di martedì 2 novembre quando ci sarà un graduale miglioramento delle condizioni.

Ecco le previsioni meteo di Arpal:

Oggi, venerdì 29 ottobre

Il passaggio sulla regione di nubi stratiformi medio-alte determina una giornata di nuvolosità variabile con cielo fino a molto nuvoloso sul Centro-Ponente seppure con locali schiarite.

Non vengono escluse isolate deboli precipitazioni in area alpina. Temperature in calo nei valori massimi. Venti settentrionali moderati, localmente forti su Centro-Ponente, brezze altrove.

Mare poco mosso sul Centro-Levante, tra poco mosso e mosso a Ponente. Umidità su valori medi

Domani, sabato 30 ottobre

Un’estesa saccatura in area atlantica determina l’instaurarsi di un umido flusso sudoccidentale in quota che determina sulla Liguria cielo molto nuvoloso o coperto a partire da Ponente con possibili deboli piogge sparse, con maggiore diffusione in serata sul Centro-Levante.

Temperature con valori massimi in ulteriore calo. Venti moderati settentrionali sul Centro-Ponente, deboli orientali a Levante.

Mare mosso a Ponente, poco mosso sul Centro Levante in aumento a mosso in serata. Umidità su valori medio-alti.

La tendenza per domenica 31 ottobre e lunedì 1 novembre

Per domenica 31 ottobre previste ancora piogge forti o moderate con le temperature in diminuzione. Venti moderati o forti.

Per lunedì 1 novembre previsti ancora possibili temporali o rovesci anche moderati o forti. Temperature in aumento e venti moderati o forti.