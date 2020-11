Samp, ieri partitella a Bogliasco: la ripresa martedì

Messa in azione, rapidità e partitelle miste su campi di varie misure. Questo il programma che la Sampdoria, ancora senza i nazionali Bartosz Bereszynski, Omar Colley, Mikkel Damsgaard, Albin Ekdal, Jakub Jankto, Nik Prelec, Morten Thorsby e Maya Yoshida, ha seguito agli ordini di Claudio Ranieri e staff.

Singoli. In tema di singoli per quest’ultimo allenamento della settimana è rimasto a riposo Manolo Gabbiadini mentre sono stati aggregati due Primavera: Antony Angileri e Simone Trimboli. Terapie e fisioterapia, infine, per Keita Balde. Domani, domenica, e lunedì i blucerchiati saranno liberi: la ripresa in vista della gara casalinga con il Bologna è fissata nel pomeriggio di martedì.