Furto alla Casa del pescatore alla Foce: marocchino arrestato dai carabinieri

La scorsa notte in via dei Pescatori a Genova Foce, uno straniero, armato di un arnese in ferro ha forzato la saracinesca e poi ha rotto la vetrina dell’esercizio commerciale “La Casa del Pescatore”.

Una volta all’interno, il nordafricano ha rubato un tablet e del denaro.

A quel punto, allertati grazie al sistema di allarme, sono intervenuti tempestivamente i carabinieri del Nucleo Radiomobile, trovando il malfattore ancora all’interno del negozio, nascosto sotto alcune coperte.

Identificato in un marocchino di 27 anni, con a carico numerosi pregiudizi di polizia e mai rimpatriato, il ladro è stato arrestato in flagranza di reato per “furto aggravato, falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale sull’identità ed altro”.

Preso e rinchiuso nel carcere di Marassi.