Samp, i derby da ricordare nella storia blucerchiata

I derby da ricordare in casa Samp all’immediata vigilia del derby salvezza contro il Genoa.

Stagione 1946/47. Si tratta del primo anno di vita della formazione blucerchiata, nata dalla fusione tra Sampierdarenese e Andrea Doria. Il 3 novembre 1946 è in programma il primo match tar le due squadre: un evento talmente storico che attira l’interesse del Presidente della Repubblica Enrico De Nicola, presente allo stadio.

Il viaggio nella storia del derby della Lanterna fa un salto di quasi quarant’anni, arrivando alla stagione 1983/84. La sfida d’andata tra le due squadre non viene ricordata tanto per il risultato finale, ovvero una vittoria della Samp per 2-0 grazie ad un’autorete di Faccenda e al sigillo finale di Mancini. L’avvenimento che rende questo derby unico riguarda uno sfottò organizzato dagli ultras doriani all’inizio del match.

Tre successi in altrettanti derby stagionali: il massimo nella vita per chi li vince, un incubo per la squadra che li perde. Il tris riesce alla Sampdoria nella stagione 2002/03: primo anno di Riccardo Garrone come presidente. Con Walter Novellino in panchina e una serie di ottimi giocatori in campo, tra i quali spicca la coppia gol Flachi-Bazzani, i blucerchiati tornano in Serie A al termine di quella stagione per poi conquistare l’Europa negli anni successivi.