Samp-Genoa, gli ultimi numeri del derby salvezza

Si avvicina a grandi passi il derby tra la Samp ed il Genoa: vediamo come si avvicinano le due squadre alla gara delle 18.

Nessuna squadra ha subito meno gol su palla inattiva della Sampdoria in questo campionato (appena otto) – tuttavia, tutte le cinque reti segnate dal Genoa con Blessin in panchina sono arrivate su azione.

Solo il Cagliari (17) ha perso più punti da situazioni di vantaggio rispetto alla Sampdoria (13) in gare casalinghe in questo campionato. La squadra blucerchiata nelle nove occasioni in cui è andata avanti nel punteggio in casa ha ottenuto quattro vittorie, due pareggi e tre sconfitte, nessuna formazione ha fatto peggio in termini di KO.

Il Genoa è la terza squadra che ha recuperato in media più palloni in questa Serie A (64.7, dietro solo a Verona e Atalanta), ma è anche quelle che ha perso più possessi a partita (154). A partire dall’esordio di Alexander Blessin in panchina (23ª giornata), il Genoa ha mantenuto la propria porta inviolata in sette delle 12 gare, solo il Milan (otto) ha fatto meglio nel periodo.

Più in generale la squadra guidata dal tecnico tedesco ha ottenuto lo stesso numero di clean sheet registrati nelle precedenti 40 partite senza di lui in Serie A. Il Genoa è, insieme a Levante e Watford, una delle tre squadre a non aver ancora realizzato un gol da fuori area nei maggiori cinque campionati europei in corso. L’ultimo gol dalla distanza del Grifone nel massimo campionato risale a quello messo a segno da Shomurodov contro l’Atalanta il 15 maggio 2021.