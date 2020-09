La Sampdoria si è ritrovata in mattinata al centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco per mettere a punto gli ultimi dettagli in vista dell’amichevole di questa sera, alle 21.00, con l’Alessandria. Ancora assenti i sette nazionali, in quattro non parteciperanno al primo test pre-campionato: Jeison Murillo e Antonio Palumbo hanno effettuato un lavoro specifico atletico sul campo, scarico per Manolo Gabbiadini. A mettere fuori causa Emil Audero invece è stata una reazione allergica causata dalla puntura di un insetto al polpaccio destro. Al termine della seduta Claudio Ranieri ha compilato la lista con i nomi dei 22 convocati, che nel pomeriggio partiranno in direzione del “Moccagatta”. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Avogadri, Ravaglia.

Difensori: Augello, Chabot, Colley, Depaoli, Ferrari, Murru, Regini, Rocha, Tonelli, Yoshida.

Centrocampisti: Capezzi, Léris, Verre, Vieira.

Attaccanti: Bahlouli, Bonazzoli, La Gumina, Prelec, Quagliarella, Ramírez.