dm raddoppia a Genova, aperto nuovo store in piazza Dante

La più grande catena di drugstore europea apre il 2° negozio nel capoluogo ligure

A meno di due mesi dalla prima apertura a Genova, dm apre un nuovo punto vendita in Piazza Dante 45R-49R, inaugurando così il secondo store dm della Liguria, nonché il quarantaquattresimo in Italia.

“Dopo il caloroso benvenuto che abbiamo ricevuto dal primo cittadino e dai genovesi in occasione della prima apertura di giugno, abbiamo mantenuto la nostra promessa aprendo nel pieno centro storico un secondo punto vendita – dichiara Hubert Krabichler, CEO di dm –. Siamo felici di essere sempre più vicini ai nostri clienti del capoluogo ligure e di poter proporre anche nel nuovo negozio la nostra ricca offerta di prodotti specializzati per la bellezza e il benessere di ogni giorno, già apprezzata dai genovesi.”

Lo store apre in forma più sobria nel rispetto delle linee guida ministeriali, agendo con responsabilità e consapevolezza. Sono state infatti attivate tutte le misure di sicurezza e sanificazione previste dalla legge e gli ingressi verranno contingentati.

Il nuovo store, con circa 230 mq di spazio vendita, impiega 8 addetti alle vendite e opera con orario continuato da lunedì a domenica dalle 9:00 alle 19:30.

Per questa nuova apertura il pubblico potrà fruire di uno speciale sconto del 20% sull’intero acquisto, valido fino a domenica 6 settembre.

Il nuovo store propone prodotti per il make-up e per la cura e la salute della persona, una proposta che si completa con un ampio assortimento di articoli per l’infanzia, per la cura della casa e per il pet care. L’intera offerta conta oltre 14.000 articoli, di cui 4.000 a marchio dm, con un focus particolare sui prodotti naturali e salutistici, come i cosmetici naturali certificati, gli alimentari biologici, gli integratori e i dispositivi medici. Tra le marche dm più apprezzate, in Italia e in Europa, i cosmetici Balea, la cosmetica naturale certificata alverde, l’alimentazione biologica dmBio e le linee di integratori e di dispositivi medici Mivolis.