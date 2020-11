Samp-Genoa, Verre: siamo molto arrabbiati

Una gemma in una notte che, come tutti noi, ha voglia di dimenticare in fretta. Valerio Verre, autore del momentaneo vantaggio nel derby di Coppa Italia, non nasconde le proprie sensazioni. «Ci sono tanta rabbia, delusione e tristezza – comincia il numero 8 -. Purtroppo è andata così e dobbiamo subito voltare pagina. Parleremo ancora di questa partita e di come da situazioni di vantaggio abbiamo questi black-out inspiegabili. Non so dire cosa succeda, ma non deve accadere più».

Vincere. Il centrocampista non si capacita di come il rendimento della squadra sia cambiato in un battibaleno. «Abbiamo fatto un primo tempo molto bello – spiega -, eravamo aggressivi, propositivi. Giocavamo in avanti. Il gol è stato bello ma resta la sconfitta. Cercheremo di ritrovare il nostro gioco e tornare a vincere, perché bisogna dare continuità e non giocare solo a sprazzi».