Samp-Genoa, Pellegrini: bravi a non mollare

Un Frecciarossa sulla fascia, nella ripresa, a seminare assist e avversari. Un successo pesantissimo per il morale. Una prestazione in crescendo sulle note della sinfonia suonata con i compagni. Dopo l’esordio in Nazionale, Luca Pellegrini assapora la vittoria nel derby. “Siamo stati bravi a non mollare e a soffrire. E’ stata una partita difficile nella prima parte, poi siamo venuti fuori e ci siamo liberati di un peso. Abbiamo tirato fuori la carica derivata dalle cose che avevamo buttato giù, sia per colpa nostra che per la situazione. Abbiamo sfruttato le occasioni giuste, potevamo forse fare altri due o tre gol. Abbiamo giocato da squadra, di più, come una famiglia unita. Pensiamo partita per partita, viviamo alla giornata per tirare fuori il meglio. C’è da lavorare tantissimo, in fondo abbiamo solo vinto una partita. Però stasera siamo contentissimi per noi e i tifosi”.