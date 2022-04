Samp-Genoa, le statistiche del Derby in casa blucerchiata

Nelle ultime 23 sfide di Serie A tra Samp e Genoa giocate in casa dei blucerchiati non è mai stato ripetuto lo stesso esito per due partite consecutive: sette vittorie per parte e nove pareggi, incluso quello nell’ultima sfida il 1° novembre 2020 con gol di Jakub Jankto per il Doria e pareggio di Gianluca Scamacca per il Grifone. La Sampdoria ha sempre trovato il gol in ciascuna delle ultime tre partite casalinghe contro il Genoa in Serie A, l’ultima volta che i blucerchiati hanno registrato almeno quattro gare interne con gol all’attivo nella stracittadina risale al periodo tra il novembre 1990 e il dicembre 1994 (cinque in quel caso).