Samp, Gabbiadini: Torno più maturo e cresciuto

Si va via per tornare, ok. Ma a volte non si va mai via completamente. Chiedetelo a Manolo Gabbiadini, che alla Sampdoria aveva lasciato uno splendido ricordo e che a Genova, adesso, è tornato per davvero. Per la gioia di tutti, la sua innanzitutto. «Ringrazio il presidente: ogni volta che mi incontrava mi ripeteva che mi avrebbe riportato qui – rivela l’attaccante nella prima intervista esclusiva da “nuovo” blucerchiato – e finalmente ci siamo riusciti. È il momento giusto. Ritrovo una società forte e una squadra che sta facendo benissimo, trovo un mister che ha inciso fortemente nella mia scelta. Personalmente sono cresciuto, ho fatto esperienza tra Napoli e Inghilterra, sono molto più maturo, ma ho la stessa voglia di far esultare la Gradinata Sud e di sentire il suo urlo come quattro anni fa».