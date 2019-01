Genoa, Criscito: Benvenuto ai nuovi acquisti

Capitan Criscito da il benvenuto ai nuovi che si stanno inserendo nel gruppo.

Lavorano, faticano, sudano. Scherzano, ridono, si divertono. Il collante di un ritiro come mastice per il gruppo e per l’inserimento dei nuovi che si affacciano. L’altra sera è toccato a Jandrei alzarsi in piedi sulla sedia, a fine cena, per il rito d’iniziazione se così si può dire… Benvenuto tra di noi! Una canzone ‘toda joya’, Brasil, per rompere il ghiaccio. “E’ stato simpatico, è stato al gioco. Si è già integrato. E’ stato bravo a metterci poco, favorito dalla colonia di brasiliani in squadra. E’ importante mettere chi arriva al centro della compagnia. Non è mai facile il primo impatto, in particolare per chi arriva da lontano…”. Tutto sommato le ore, i giorni, stanno passando veloci nella ‘masia’ di San Pedro del Pinatar. “Quando si trascorre un periodo insieme h.24, c’è il tempo per allenarsi e il tempo di divertirsi. Come accade per esempio nelle partitelle. L’obiettivo è fare meglio del girone di andata, a livello di risultati più che di prestazioni. Vogliamo compiere uno scatto in avanti. Riducendo la frequenza di certi errori di attenzione pagati cari”.