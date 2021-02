Samp-Fiorentina, torna Gabbiadini tra i convocati

Rifinitura mattutina per la Sampdoria al “Mugnaini” in vista della sfida interna con la Fiorentina, in programma domani, domenica, al “Ferraris” (ore 15.00). Claudio Ranieri al termine della seduta ha reso nota la lista dei 23 blucerchiati per la sfida con i viola, tra cui compare anche Manolo Gabbiadini. Oltre allo squalificato Lorenzo Tonelli, non sono stati convocati Antonino La Gumina, Kaique Rocha e Nik Prelec. Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Audero, Letica, Ravaglia.

Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Ferrari, Regini, Yoshida.

Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Silva, Thorsby, Verre.

Attaccanti: Balde, Gabbiadini, Quagliarella, Ramírez, Torregrossa.