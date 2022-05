Samp, festa salvezza e funerale ai cugini del Genoa retrocessi in B

Grande festa sugli spalti del Ferraris da parte dei tifosi della Samp matematicamente salva ancora prima di scendere in campo contro la Fiorentina. Il pubblico blucerchiato ha però soprattutto festeggiato la retrocessione del Genoa.

In Gradinata Sud sono apparse moltissime lettere B giganti colorate di rossoblù, oltre alla riproduzione di alcune bare con sopra i colori del Genoa. E al termine della gara odierna i tifosi blucerchiati hanno svolto un “funerale” goliardico calcistico nei confronti dei cugini rossoblù con corteo sino a Piazza De Ferrari.

Un’usanza che era stata persa con i tifosi blucerchiati che non avevano infierito nel 2003. e 2005 per ls retrocessione genoana in C. Ma nel 2011 i tifosi del Grifone avevano organizzato un Funerale ed ora la vendetta è servita.