Genoa, la retrocessione in B porterà cinque addii eccellenti

La retrocessione porterà l’addio di cinque senatori che lasceranno il Genoa dopo la partita contro il Bologna, l’ultima prima del purgatorio in B.

Tra i giocatori che potrebbero partire ci sarebbe Domenico Criscito, capitano del Genoa che già da tempo stava pensando alla partenza e che potrebbe volare in MLS. Oltre a Criscito anche Salvatore Sirigu potrebbe trovare una nuova sistemazione in Serie A per la prossima stagione. Anche Mattia Destro potrebbe dire addio al Genoa, con qualche club della massima serie, soprattutto tra le neopromosse, che potrebbe pensare a lui per rinforzare il reparto offensivo con la sua esperienza. A fare le valigie poi potrebbe essere Cambiaso, terzino che sarebbe finito nel mirino di diverse squadre, anche big italiane, e che dunque potrebbe partire in estate. Infine anche Rovella se ne andrà, poiché tornerà alla Juventus, club proprietario del cartellino. Diversi addii dunque che porteranno il Genoa a dover ricostruire la rosa.