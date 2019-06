Importante appuntamento per i tifosi blucerchiati che festeggiano i cinquant’anni degli Ultras Tito Cucchiaroni, gruppo di ultras che animano il cuore della Sud.

Un gruppo nato nel 1969 e dedicato all’indimenticato fuoriclasse argentino che ha militato nella Sampdoria negli Anni 60 e che ha contribuito al famoso 4° posto nel campionato 1960-61

Il più antico gruppo ultras organizzato nato in Italia. Un fiore all’occhiello del mondo sportivo genovese.

Ecco di seguito il programma di oggi e domani, dopo l’antipasto di ieri.

SABATO 22 GIUGNO.

H. 13:00 Pranzo con i gruppi della gradinata e le famiglie colpite dal crollo del Ponte Morandi

H. 15:30 Pint Cup

H. 17:00 Premiazione torneo dei piccoli Sampdoriani e premiazione “Torneo 50 anni Ultras Tito”

H. 17:30 dibattito sull’introduzione dei codici di riconoscimento su caschi e divise delle forze dell’ordine

H. 20:30 Sul palco della festa i giocatori e gli Ultras dal 1982 al 1999

H. 21:30 Manche finale della Pint Cup

H. 22:00 “Blue Circled Band” in concerto

H. 1:00 ad oltranza techno underground con Mr. Onion

PRESENTA LA SERATA: Corrado Tedeschi

DOMENICA 23 Giugno

Apertura stand H. 18:00

H. 18:00 “Trivial Samp” quiz sulla storia dell’U.C, Sampdoria e degli Ultras

H. 20:00 Estrazione “Lotteria 50 anni degli Ultras”

H. 20:30 Sul palco della festa i giocatori e gli Ultras dal 1999 ad oggi

H. 21:00 Mr. Puma in concerto

H. 22:00 “Isterika Band” in concerto

GRAN FINALE DELLA FESTA DEI NOSTRI 50 ANNI!

Per tutti e tre i giorni della festa rimarrà allestita la nostra mostra fotografica:

STAND BEVANDE e RISTORO

Come ogni anno, e a maggior ragione per festeggiare degnamente i nostri 50 anni, abbiamo studiato un menù ricco di prodotti di alta qualità, avvalendoci della collaborazione di amici sampdoriani che operano sul territorio genovese e ligure. Ma non solo! Quest’anno, oltre alle squisitezze venete del nostro amico Luciano, potremmo rinfrescarci la gola con una selezione di birre parmigiane realizzate apposta per il Bastian Contrario, un pub dell’oltrettorrente parmigiano costruito e gestito direttamente da uno dei ragazzi dei Boys Parma.

Venite a trovarci affamati ed assetati, non vi deluderemo!

BASTIAN CONTRARIO Public House Parma

FABBRICA BIRRA BUSALLA

Friggitoria “Le Tito”

CEVICEMMU

Macelleria “Joe e Teresa” di Montebruno

la Focaccia al Formaggio del Panificio Moltedo G.B. Titta

i Risotti Veneti di Luciano

il MASETTO Hamburgeria Nazionale Genova

KOWALSKI Ristorante e Pub dell’Est Europa