Samp, Ferrero: voglio vincere tutte le gare

«Questa è la mia Sampdoria». Il presidente Massimo Ferrero è raggiante dopo il successo casalingo con il Torino. «Io voglio vincerle tutte – dice -. Per la prima volta ho un allenatore dello spessore di Ranieri fin dall’inizio e la squadra è stata rafforzata con elementi importanti rispetto ad un anno fa. Eppure la sofferenza per certi versi è la stessa. Ho parlato con i ragazzi per far capire loro che una non-vittoria l’avrei presa un po’ come una mancanza di rispetto. Perché siamo una squadra forte, che deve solo divertirsi, stare serena e non avere ansia. Se andiamo avanti così possiamo vincerle tutte».

Diritti. Il presidente manda anche un suo messaggio sui diritti televisivi: «Non ho niente contro DAZN, ma non penso sia pronta. La mia posizione è per chi ci accompagna da 18 anni: Sky. Faccio un appello a tutti gli altri colleghi presidenti, perché rinunciare a Sky vuole dire mandare a casa migliaia di persone, quindi propongo un accordo. La fibra ancora non c’è come dovrebbe. Non svendiamoci».