Marocchino ruba in un negozio di mobili: arrestato dalla Polizia

Preso sul fatto intorno alle 3 di questa notte con un bottino di 5000 euro

Un marocchino di 43 anni è stato arrestato questa notte dalla Polizia per furto aggravato.

L’uomo, dopo aver infranto una vetrina con un tombino, è entrato in un negozio di mobili di via Porta D’Archi, e, dopo aver rovistato in tutti i locali, ha rubato tre pc ed un metro laser, il tutto per un valore di circa 5.000 euro.

Il ladro però non è riuscito a scappare per il rapido arrivo di due volanti intervenute a seguito della segnalazione della sala operativa.

Gli agenti infatti, ben coordinati, sono entrati nell’esercizio “pizzicando” il 43 enne nascosto dietro un divano con la refurtiva nascosta dentro una sacca.

L’uomo, con svariati precedenti di Polizia ed irregolare sul territorio, sarà processato per direttissima.