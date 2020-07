Samp, Ferrero: Voglio rinnovare contratto a Ranieri

Ferrero ha intenzione di prolungare il contratto di Ranieri, oggetto nelle ultime settimane di vari corteggiamenti da parte di molte squadre di serie A.

«Ranieri già aveva un contratto in caso di salvezza e starà con noi un altro anno, stiamo parlando per verificare se ci sono le possibilità di farne ancora un altro». E’ quanto dichiarato dal presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, prima dell’assemblea della Lega Serie A. «Spalmare l’ingaggio? L’espressione spalmare non mi piace… – ha sorriso Ferrero – Troveremo le migliori soluzioni per la nostra amata Sampdoria, Ranieri ha dimostrato di voler bene ai colori più belli del mondo