Genoa, niente squalifica per Nicola dopo il Sassuolo

Danno ma non la beffa per l’allenatore del Genoa Davide Nicola in merito all’espulsione di Sassuolo.

Dal giudice sportivo non è arrivata nessuna squalifica, ma solo un’ammenda di 2000 euro per quello che è accaduto mercoledì.

Nicola, come spiegato nel comunicato della Lega, era stato espulso dall’arbitro Maresca «in quanto non era stato identificato l’autore della frase offensiva proveniente dai componenti della panchina del Genoa, rivolta al direttore di gara e dal medesimo percepita«. Si tratta dell’applicazione di una regola introdotta l’estate scorsa per cui se non viene individuato il componente della panchina da espellere o ammonire la sanzione colpisce l’allenatore.