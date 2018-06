Samp, Ferrero: Sabatini regalo per i tifosi

In quattro anni e spiccioli si è visto raramente un Massimo Ferrero così raggiante nel presentare un nuovo arrivato.

La scelta di Walter Sabatini, cercata e voluta con insistenza, la sente sua e non lo nasconde di fronte ai media, tra i muri della Residenza Academy blucerchiata. «Da quando sono entrato nel calcio – dice il presidente – ho capito che Sabatini era ed è una grande figura, un fuoriclasse, uno tra i migliori dirigenti sportivi d’Italia. Oggi ho la fortuna di poterlo regalare alla Sampdoria».

Valore. «Per me, per Antonio Romei e per Carlo Osti è un onore averlo con noi – continua Ferrero – e lo presentiamo con grande orgoglio. Ci ho messo tanto a corteggiarlo, poi finalmente ha accettato dicendo di amare la città, i colori e di voler fare qualcosa di importante per la Sampdoria. Sarà il nostro valore aggiunto. Siamo una grande squadra, stiamo cercando di migliorare sul piano della qualità. Il tempo ci darà ragione o torto, ma Sabatini è venuto perché troverà lo spazio necessario».