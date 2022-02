Samp, Ferrari: bene mantenere la porta inviolata

Alex Ferrari ha duellato con tutto l’Empoli, non facendo passare una mosca. Il difensore ha messo in coppia con Colley la museruola a temibili avversari come Cutrone e Pinamonti. E così, alla seconda da titolare a Marassi dopo l’inizio del nuovo corso Giampaolo, è maturata un’altra vittoria senza reti al passivo. «Anche oggi abbiamo fatto un clean sheet – sorride il numero 25 -, che per noi è una cosa importantissima. Ci teniamo a continuare così. Diciamo che è stata una partita impegnativa, la abbiamo però preparata bene e con la giusta determinazione la abbiamo portata a casa».

Fiducia. Tra i primi ad abbracciare Quagliarella dopo l’1-0 c’era proprio Ferrari. «Fabio per noi ha contato tantissimo che fosse fuori – analizza Ferro -. Gli ho detto ‘bentornato’ dopo il gol. Lo abbiamo visto subito quanto è importante per noi: appena rientrato ha determinato una partita. La fiducia è ritrovata. Sappiamo che la strada è lunga, ma se continuiamo a giocare così, con questa preparazione mentale e determinazione, possiamo toglierci molte soddisfazioni. Il tifo? Per noi è un dodicesimo giocatore: ci dà grande spinta. Sui nostri tifosi sappiamo di potere contare».