Samp, Faggiano tratta con il Genoa per arrivare in blucerchiato

Ancora incerto il futuro tecnico e dirigenziale della Samp in pieno stato confusionale.

Faggiano è vicinissimo ma deve trattare col Genoa”. Osti dovrebbe restare alla Samp, Ferrero lo ha coinvolto nuovamente nelle vicende di mercato e dell’allenatore.

Ora il presidente dovrà trovare un modo per far convivere i due ds, Osti e Faggiano: il primo potrebbe diventare direttore generale del club doriano, con Faggiano che potrebbe avere un ramo speciale, dedicato alle cessioni, perché la Samp ha bisogno di 30 milioni di plusvalenze e Ferrero ritiene che l’ex Parma sia molto abile nel vendere i calciatori. Prima però, c’è bisogno di un accordo Faggiano-Genoa per la risoluzione del contratto: altri 2 anni a 720mila euro netti a stagione. Dunque Faggiano deve prima trovare l’accordo per la risoluzione con il Genoa e poi la formula che gli consenta di far parte della Samp.