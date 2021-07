Samp, Faggiano: Attesa lunga ma finalmente sono arrivato

«L’attesa è stata lunga ma finalmente è cominciata la mia esperienza alla Sampdoria».

Il nuovo direttore sportivo Daniele Faggiano esordisce così dal campo sportivo di Temù, dove i blucerchiati stanno ultimando la preparazione in Alta Valle Camonica.

«Ringrazio il presidente Ferrero che mi ha voluto fortemente – prosegue -. Lavorerò a stretto contatto con Carlo Osti, che conosco da lunga data, e sono felice di ritrovare Roberto D’Aversa, un allenatore che ha tanta voglia di lavorare come me e come tutte le persone che ho trovato qui in questi primi giorni. I tifosi? Li saluto e dico loro di continuare a sostenerci come hanno sempre fatto».