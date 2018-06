Samp, due amichevoli in Inghilterra ad agosto

Si impreziosisce di due amichevoli in Inghilterra la tabella di marcia che la Sampdoria seguirà nella fase di preparazione alla stagione 2018/19.

Dopo aver affrontato il Parma nel test che chiuderà il ritiro in altura, i blucerchiati partiranno alla volta della Gran Bretagna, dove sfideranno Fulham e Watford.

Fulham. Mercoledì 1° agosto la squadra di Marco Giampaolo con i Cottagers del serbo Slavisa Jokanovic, freschi di promozione in Premier League dopo quattro anni di Championship. Vista l’indisponibilità di “Craven Cottage” (attualmente in fase di restyling), il match si giocherà allo stadio “EBB” di Aldershot con calcio d’inizio alle 19.45 ora locale (le 20.45 in Italia).

Watford. Tre giorni più tardi, sabato 4 agosto, il Doria farà visita al Watford, di proprietà della famiglia Pozzo e allenato dallo spagnolo Javi Garcia. Gli Hornets, quattordicesimi nell’ultima Premier League e già affrontati a Marassi nell’estate 2001 (4-0 per noi), ci ospiteranno a “Vicarage Road” alle 15.00 ora locale (le 16.00 in Italia).

– Sampdoria vs Sellero Novelle (sabato 14 luglio, ore 17.30, centro sportivo di Temù, Brescia)

– Sampdoria vs Feralpisalò (sabato 21 luglio, ore 17.30, centro sportivo di Temù, Brescia)

– Sampdoria vs Foggia (mercoledì 25 luglio, ore 17.30, centro sportivo di Temù, Brescia)

– Sampdoria vs Parma (sabato 28 luglio, ore 18.00, stadio “Briamasco” di Trento)

– Fulham vs Sampdoria (mercoledì 1° agosto, ore 19.45 l.t., “EBB Stadium” di Aldershot, Inghilterra)

– Watford vs Sampdoria (sabato 4 agosto, ore 15.00 l.t., “Vicarage Road” di Watford, Inghilterra)