Genoa, infortunio al piede per Mimmo Criscito

Il Genoa Cfc comunica che il calciatore Domenico Criscito, a seguito di incidente domestico, ha riportato la frattura scomposta del quinto dito del piede sinistro.

Il calciatore sarà sottoposto domani a intervento di riduzione e osteosintesi presso la clinica ortopedica dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova. L’operazione chirurgica verrà eseguita dai professori Felli e Santolini. Criscito dovrebbe tornare a disposizione prima dell’inizio del prossimo campionato.

Uno stop che non ci voleva per capitan futuro nel periodo di preparazione al prossimo campionato dove dovrà essere uno dei trascinatori della squadra rossoblu per la stagione del riscatto e delle soddisfazioni per i tifosi.