Samp, domenica di lavoro al Mugnaini di Bogliasco

Un forte vento ha accompagnato la domenica di lavoro della Sampdoria sul campo 2 del “Mugnaini” di Bogliasco.

Sotto la direzione di mister Roberto D’Aversa e del suo staff i blucerchiati sono stati sottoposti ad una seduta mattutina a base di attivazione atletica, esercitazioni tecniche e ad una serie di partitelle in spazi ridotti.

Aggregati. A queste ultime non hanno preso parte i maggiormente impiegati con lo Spezia e sono invece stati aggregati i Primavera Daniele Montevago, Simone Napoli, Gianmarco Poli, Marco Somma e Gerard Yepes Laut.

Singoli. Sul fronte dei singoli personalizzato programmato in palestra per Omar Colley; percorsi di recupero agonistico per Mikkel Damsgaard, Albin Ekdal (anche sul campo) e Ronaldo Vieira; terapie e fisioterapia per Valerio Verre. Assente Mohamed Ihattaren. Domani, lunedì, la squadra si ritroverà al mattino per un altro allenamento in chiave-Atalanta.