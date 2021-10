Genoa, aperta prevendita per i biglietti per il Picco

Ha preso il via la prevendita settore ospiti per Spezia-Genoa, partita della decima giornata Serie A Tim, in programma allo stadio Picco martedì 26 ottobre (ore 18:30). I biglietti ospiti (€ 20 Intero) sono disponibili nelle ricevitorie di seguito indicate, non è prevista vendita on-line sul circuito Vivaticket. Il termine per gli acquisti, previa disponibilità, è fissato lunedì alle ore 19.

Ricevitorie autorizzate

Tabaccheria Tredicibis (piazzale Parenzo 23/b, Genova)

Videoforum (piazza della Vittoria 45/47, Genova)

Tabaccheria Lucente (via San Pacoret de Saint bon 1r, Genova)

Tabaccheria Metaldi Maurizio (via Martiri della Liberazione 182, Chiavari)

Per l’acquisto e l’accesso allo stadio (serve green pass) è obbligatorio presentare un documento d’identità in corso di validità. I biglietti Settore Ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita, si raccomanda pertanto di non recarsi a La Spezia se sprovvisti di tagliando. I residenti nella provincia di Genova possono acquistare biglietti esclusivamente per il settore ospiti.